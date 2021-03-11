Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye , Suriye 'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

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11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti

Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır