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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor"

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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