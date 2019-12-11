Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Türkiye 'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor"

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Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı

Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu