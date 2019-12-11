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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlar) Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor"
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