Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1) - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiyi ziyareti Dua okunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'daki programı kapsamında Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:21 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiyi ziyareti
Dua okunması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'daki programı kapsamında Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti.
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