Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiyi ziyareti Dua okunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'daki programı kapsamında Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun camiyi ziyareti

Dua okunması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'daki programı kapsamında Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:21 Kaynak: AA
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