Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (2) - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tuzi şehrindeki Nizam Camisi'ni ziyaret etti (2)
6 saat önce
Dua okunması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu izletilmesi KARADAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Tuzi Nizam Camisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:25 Kaynak: AA
Dua okunması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu izletilmesi
KARADAĞ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Tuzi Nizam Camisini ziyaret etti.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A'nın tasarımı tamamlandı, 2022 yılında uzaya göndereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı