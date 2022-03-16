Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz"

16.03.2022 15:44
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Ukrayna'daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz. Ancak Ukrayna'da 24 Şubat'tan beri insani dram devam ediyor. Akan gözyaşı ve kanın durması lazım. Barışın kaybedeni olmaz" dedi.

(İHA)

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: '(Ukrayna krizi) Ankara pragmatik bir çizgi izliyor, yaklaşımı son derece dengeli. Rusya'ya karşı tek taraflı... Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise... Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Ukrayna'da) Bu gidişata son verilmesi akan kan ve gözyaşının artık durdurulması lazım. Savaşların kazananı, barışın ise...

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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