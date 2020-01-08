Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Havayolları'na ait İran'da düşen uçakta ölenler için taziyelerini iletti. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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