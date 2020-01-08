Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Havayolları'na ait İran'da düşen uçakta ölenler için taziyelerini iletti. - ANKARA