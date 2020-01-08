Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Havayolları'na ait İran'da düşen uçakta ölenler için taziyelerini iletti. - ANKARA
Son Dakika İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı