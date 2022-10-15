Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü

15.10.2022 19:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile Azerbaycan, Gürcistan ve Maldivler dışişleri bakanlarının Twitter'dan gönderdiği taziye ve dayanışma mesajlarına tek tek yanıt vererek, mevkidaşlarına teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:46 Malatya'da iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement