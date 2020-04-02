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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren ülkelerine göndermeye çalışacağız."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ülkemizde bulunan bin 700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren ülkelerine göndermeye çalışacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:31 Kaynak: İHA
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