Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Antalya Çalıştayı'na katıldı.
Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan birlik üyeleriyle selamlaşan Çavuşoğlu'na, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da eşlik etti.
Gazetecilerin açılıştan görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden çalıştay, 10 Kasım'da sona erecek.
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