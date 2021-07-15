Üye Girişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı Açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:47
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör konusunda mesajlarının net olduğunu belirterek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dahil, biçimleri ne olursa olsun tüm terörist örgütlerle aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör konusunda mesajlarının net olduğunu belirterek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dahil, biçimleri ne olursa olsun tüm terörist örgütlerle aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aralarında İtalya'nın Il Messaggero gazetesi de olmak üzere önde gelen uluslararası medya kuruluşlarına, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlatan bir mektup gönderdi.

Çavuşoğlu, uluslararası toplumun, terörizmi her türlü biçim ve tezahürleriyle kınadığını ve terörizmle mücadele kararlılığını sıklıkla ifade ettiğine dikkati çekerek "Bu yerinde bir tutum zira terörizm, tüm insanlığın ortak güvenliğine, refahına, değerlerine ve daha parlak bir gelecek beklentilerine başlıca tehdit olmayı sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Terörizm olgusunun son yıllarda dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu süreçte, terör örgütlerinin amaç ve araçları genişlerken eylemleri yeni boyutlar kazandı. Terör örgütleri sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile hızla evrilen uluslararası ortama kendilerini uyarlama gayretindeler. Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumdalar. Bu durum, küresel terörle mücadele stratejimizin de gözden geçirilmesini gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Yeni terörizm tehdidi karşısında yerleşik varsayımlarımızı gözden geçirerek klişeleri yıkmanın zamanı geldi. Yeni bir terör örgütü türü olan FETÖ ve Türkiye'nin buna karşı mücadelesi bu konuda çarpıcı bir örnektir." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından kalkışılan acımasız bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldiğini belirterek "Devlet organlarına sızmış gizli bir terör örgütü olan FETÖ, demokrasiyi yıkmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti silah kullanarak devirmeye kalkıştı. O kara gecede, FETÖ'nün terör eylemleri 251 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 2000'den fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden oldu. Milletin hür iradesinin vücut bulduğu Meclisimiz ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları tanklar, askeri uçaklar ve helikopterlerle düzenlenen ağır saldırılara maruz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün, genç insanların beynini yıkadığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sinsi örgütün üyeleri, daha ziyade okul, dil merkezi ya da yurt şeklindeki sözde eğitim kurumlarında olmak üzere Türkiye'de ve diğer muhtelif ülkelerde ideolojik endoktrinasyon ve beyin yıkamaya tabi tutuldular. Bu kişilerin dünya görüşüne, sözde 'kainat imamı' olarak ilan edilen elebaşı Fetullah Gülen etrafında oluşturulmuş, masa üzerinde icat edilmiş bir bilgelik mitosu üzerinde şekil verildi. FETÖ içindeki çarpık hiyerarşi, onun emirlerinin mutlak gerçekler olarak görülmesini zorunlu kılıyor ve bu emirler, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı olsalar bile sorgulanamıyor. Tüm bu yapılanmanın nihai amacı ise devletin kurumlarını ele geçirmek."

"FETÖ'nün birinci açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Türkiye'nin darbe girişimi öncesinde yaşadığı deneyimin, FETÖ'nün kendi gündemini ilerletmek için başvurabileceği yasa dışı yöntemlerin örnekleriyle dolu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bunlar arasında siyasetçi ve bürokratlara şantaj yapmak, üyelerini devlet kurumlarına yerleştirmek için merkezi sınavlarda geniş çaplı sistematik hileye başvurmak, manipülasyon, muhalifleri aleyhine yargı süreçleri başlatmak için hayal ürünü iddialar ortaya atmak ve bu amaçla sahibi bulundukları medya, iş, okul ve STK ağlarından faydalanmak gibi hususlar olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün sadece Türkiye'ye tehdit olmadığını belirterek "FETÖ'nün birinci açık hedefi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu nedenle, uluslararası kamuoyunu Türkiye aleyhinde yönlendirmeyi hedefleyen sistematik bir kara propaganda faaliyeti içindedirler. Ancak şu dostane tavsiyeyi paylaşmak isterim: FETÖ'nün sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit olduğunu düşünmek vahim bir yanılgı olur. FETÖ'nün bulunduğu ülkelerde başlatılacak yasal soruşturmaların, mali yolsuzluklardan vize ve iltica başvurularındaki sahtekarlığa kadar, pek çok yasa dışı faaliyeti ortaya çıkaracağına şüphe yoktur. Bu ülkeler için bu adımı atmanın zamanı çoktan geldi." ifadelerini kullandı.

Örgüt mensuplarının öne sürdüklerinin aksine, FETÖ Türkiye'de siyasi bir çatışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "FETÖ, eli kanlı bir terör ve suç ağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen, iktidar veya muhalefet tüm siyasi partiler de FETÖ'yü bir terör ve suç ağı olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mesajım net. FETÖ dahil, biçimleri ne olursa olsun, tüm terörist örgütlere karşı aynı kararlılıkla ve birlikte hareket etmek zorundayız. Terör eylemlerinde bulunanlara taviz verilemez. FETÖ örneğinde olduğu gibi, terörizmin gizli yüzünü de dikkate alarak demokrasiyi ve özgürlükleri savunmalıyız. Bunu vatandaşlarımıza, terörizmin kurbanlarına ve gelecek nesillere borçluyuz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu mektubu, 15 Temmuz sabahı itibarıyla İtalya'nın yanı sıra İspanya, Bosna Hersek, Macaristan, Malezya, Madagaskar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik ve Çekya'da önemli basın organlarında yer alırken 30 kadar ülkede daha yayımlanması bekleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi 14:50 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor 14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı 14:11 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz 13:57 AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz Melih Bulu, uygulamaya soktuğu 13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı 11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

Son Dakika Haberleri
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:58 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
13:54 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
15:05
Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı         
14:39
Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı         
14:13
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 15:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası medyaya Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement