Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası sistem Libya'da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok"

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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