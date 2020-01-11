Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış,... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış,...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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