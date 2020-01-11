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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış,...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Umarım Rusya, Hafter'i ikna eder ve en kısa zamanda Libya'da barış, yolunda bir adımı atmış oluruz."
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