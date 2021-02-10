Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkeler arasında normalleşme sürecini memnuniyetle karşılayan Türkiye'nin, Körfez ülkelerinde birlik, refah ve güvenliği desteklediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e davetini ileteceğini aktaran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla verimli ve açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Mevkidaşıyla bölgesel ve uluslararası hususları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Umman'ın "bağımsız ve tarafsız dış politikasını" memnuniyetle karşıladığını, Muskat yönetiminin bölgede aklın sesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ardından gelişmeleri de değerlendirdiklerini, Türkiye'nin KİK'in stratejik ortağı olduğunu ifade etti.

"Ülkeler arasında normalleşme sürecini memnuniyetle karşılayan Türkiye, Körfez ülkelerinde birlik, refah ve güvenliği destekliyor." diyen Çavuşoğlu, aynı zamanda Umman ve Türkiye'nin Filistin, Suriye ve Libya konularında benzer görüşlere sahip olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.