Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile Davos'ta ikili görüşmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile Davos'ta ikili görüşmelerde bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile görüştü. Forum kapsamında oturumlara katılan Çavuşoğlu daha sonra zirveye katılan meslektaşlarıyla bir araya gelerek ikili görüşmelerini sürdürüyor.

(Mehmet Koca/İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:40 Kaynak: İHA
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