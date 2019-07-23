Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle görüşmek üzere Amman'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle görüşmek üzere Amman'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin daveti üzerine başkent Amman'a geldi. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - AMMAN
Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:36 Kaynak: İHA
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