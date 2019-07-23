Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşının davetine icabet çerçevesinde gittiği Ürdün'de Bakan Safadi ile görüştü.
İki bakan, ikili ilişkileri ele aldıkları görüşmede ayrıca bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundu.
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