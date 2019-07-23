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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de

47 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşının davetine icabet çerçevesinde gittiği Ürdün'de Bakan Safadi ile görüştü.
İki bakan, ikili ilişkileri ele aldıkları görüşmede ayrıca bölgesel konularda değerlendirmelerde bulundu.
Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:29 Kaynak: AA
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