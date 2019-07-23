Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

1 saat önce

Resmi bir ziyaret kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Resmi bir ziyaret kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Amman, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:14 Kaynak: AA
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