Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
1 saat önce
Resmi bir ziyaret kapsamında Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:14 Kaynak: AA
Resmi bir ziyaret kapsamında Ürdün
'ün başkenti Amman
'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
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