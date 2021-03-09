Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi'yle telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Ürdünlü mevkidaşı Safadi telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.