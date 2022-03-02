Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

02.03.2022 12:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başka ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü konusunda Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başka ülkelere sığınan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü konusunda Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yle birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı es-Safedi, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da es-Safedi'yi kabul edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, konuk bakanın en çok görüştüğü mevkidaşlarından olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ürdün'le ilişkilere çok önem verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Ürdün bölgede görüşlerine çok önem verdiğimiz bir kardeş ülkedir. Bölgemizdeki birçok sınamayı paylaşıyoruz ve tüm bölgesel konularda da görüşlerimizin örtüştüğünü söylemek isterim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu nedenle Ürdün'le düzenli istişarelere önem verildiğini vurgulayarak es-Safedi'nin ziyaretinin önemine değindi.

Gerçekleştirilen ikili görüşmede ve gerçekleştirilecek çalışma yemeğinde ikili ilişkilerin tüm boyutlarının masada olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Ekonomik iş birliğimiz, eğitim ve kültür gibi alanlarda nasıl adımlar atabileceğimizi değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz 1 milyar dolara doğru ilerliyor fakat bizim lehimize olan açık da devam ediyor." dedi.

Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda bu konuda atılacak adımların detaylı şekilde görüşüleceğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ürdün'e Türk vatandaşlarının ilgisi artıyor. Aynı şekilde Ürdün'den de Türkiye'yi ziyaret eden kardeşlerimizin sayısı artıyor. Tabii Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerimizin de uçuş sayılarını artırmasında fayda var. Bu nedenle pandemi sebebiyle askıya alınan İstanbul-Akabe seferlerinin tekrar başlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, es-Safedi ile Ukrayna dahil bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını da belirterek, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşü konusunda birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Bu konuda bakanlar düzeyindeki bir konferansa da Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz." diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin Filistin konusu ve Kudüs'ün statüsü konusunda birbiriyle örtüşen görüşlere sahip olduğunun altını çizdi.

Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekanları himaye rolünün desteklendiğini ve önemsendiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Başta Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası kuruluşlarda iş birliğimizi de devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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