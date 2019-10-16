Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkilemez."

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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