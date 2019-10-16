Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Varoluşsal milli güvenlik menfaatlerimizin korunması söz konusu iken diğer bütün mülahazalar teferruattır. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım veya tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkilemez."
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