Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Vatandaşa hizmetin asla mesaisi olmaz" - DÜSSELDORF
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:05 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki 42 başkonsolosun katılacağı Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı'na katıldı..
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