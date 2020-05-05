Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı aşamalı olarak Türkiye'ye getiriyoruz. Gelemeyip zor durumda olan tüm vatandaşlarımıza da yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Ankara'dan tüm misyonlarımıza katkı gönderdik." - ANKARA
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5.05.2020 19:09:08. #1.13#
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