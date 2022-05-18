Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinin detayları - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinin detayları

18.05.2022 23:07
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşmesinin detayları

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin ortak açıklamanın detaylarını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken arasında yapılan toplantıya ilişkin ortak açıklamanın detaylarını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, iki NATO Müttefiki ve ortak olan Türkiye ve ABD arasındaki güçlü işbirliğini teyiden, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde 18 Mayıs günü New York'ta bir araya gelmiştir. Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında öngörüldüğü üzere, ikili işbirliğini açık ve yapıcı diyalog yoluyla geliştirmeyi hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bakanlar, savunma konuları, terörle mücadele, enerji ve gıda güvenliği, iklim değişikliyle mücadele alanlarında işbirliğinin artırılması ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik yöntemleri ve somut adımları ele alırken; bölgesel konularda istişarelerin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır. Bakanlar ayrıca, Rusya'nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Türkiye ve ABD savaşın sona erdirilmesini teminen bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini yinelemişlerdir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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