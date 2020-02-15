Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH
6 saat önce
56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:21 Kaynak: AA
56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelmesinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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