Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH

6 saat önce

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı.

56. Münih Güvenlik Konferansı, Almanya'nın Münih kentinde başladı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelmesinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu Leipzig, Werder Bremen karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:33:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas basın toplantısı (2) - MÜNİH - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]