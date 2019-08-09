Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Samsun'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:55 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun
Valiliğince düzenlenen etkinliğe gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerle tokalaşması
Yemeğe katılanlardan detay SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti. (6)
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