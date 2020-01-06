Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi - Son Dakika

Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara 'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.

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