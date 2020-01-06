Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri İkilinin görüşmesinden görüntüler Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri

İkilinin görüşmesinden görüntüler

Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara kar altında
Çürümüş cesedi bulundu, cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Trump'a soru: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü

Son Dakika Haberleri
19:06 Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar - Son Dakika
19:06 Sri Lanka'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
19:05 Silivri'de fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
19:04 Şanlıurfa kuma getirdiği kadının dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
19:01 AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika
18:45 İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:08:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]