Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil görüşmesi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri İkilinin görüşmesinden görüntüler Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:55 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil'in tokalaşma görüntüleri
İkilinin görüşmesinden görüntüler
Heyetlerarası görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile bir araya geldi.
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