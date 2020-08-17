- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

PORT AU PRINCE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ni ziyaretinin ardından işbirliği imkanlarını ele almak ve anlaşmalar imzalamak üzere Haiti'ye geldi. Çavuşoğlu, başkent Port-au- Prince'de Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Başkanı Jovenel Moise ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Haiti Devlet Başkanı Moise heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
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