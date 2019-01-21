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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İbb Başkanı Uysal, BM Gençlik Merkezi İnşaatını İnceledi

9 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İBB Başkanı Uysal, BM Gençlik Merkezi inşaatını incelediİSTANBUL - İBB tarafından Bakırköy'de yapımına başlanan 'BM Gençlik Teşkilatı Merkezi' inşaatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ziyaret...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İBB Başkanı Uysal, BM Gençlik Merkezi inşaatını inceledi

İSTANBUL - İBB tarafından Bakırköy'de yapımına başlanan 'BM Gençlik Teşkilatı Merkezi' inşaatını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi" kurulmasını önermiş ve teşkilatın merkezinin İstanbul olmasını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de gençlik merkezinin yapımına başlandı. 2019 yılı sonunda bitmesi planlanan Gençlik Merkezi inşaatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından incelendi.
Dünyanın en güzel gençlik merkezini burada yapacağız
Yapılan incelemenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal inşaatın 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirterek, "Şu anda inşaatın gördüğünüz gibi bir kısım yerlerinin ince işçiliğine geçilmiş durumda. 2019 yılı sonu itibarıyla burası bitmiş olacak. İnşaat alanının içerisinde Fuaye alanları, sergi alanları, çok amaçlı tiyatro salonu, ayrıca açık amfi tiyatro kapalı ve açık spor salonu olacak. İl dışından ve ülke dışından gelecek gençlerimizin misafir edilebileceği konaklama alanları da var. İnşallah diyoruz ki dünyanın en güzel gençlik merkezini burada yapmış olacağız.
Bu merkezin 'BM Gençlik Merkezi' olabilmesi için resmi mektubu Guterres'e gönderdik" dedi.
İnşaatı devam eden merkezin "BM Gençlik Merkezi" olabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve bunun için bugün BM Genel Sekreteri Guterres'e resmi mektubun gönderildiğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi inşaatını inceliyoruz. Bu merkezi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız gençliğe ve kadına çok önem veriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kadın Konseyi bizim İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve teklifi ile kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda hitap ederken İstanbul'da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın bu önerisi herkes tarafından desteklendi. O hafta New York'da en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Sözümüzün havada kalmaması gerekiyor işte bugün bu inşaatını incelediğimiz bu merkez inşallah yıl sonunda tamamlanacak. Bu merkezin BM Gençlik Merkezi olabilmesi için gerekli girişimleri sürdürüyoruz bugün Genel Sekreter Guterres 'e bu amaçla yazdığımız Cumhurbaşkanımızın o konuşmasını da hatırlatan mektubu kendisine resmi olarak ilettik. Başvuruda bulunacağız ama sadece mektupla değil. Önümüzdeki süreçte bu işi takip edeceğiz bir taraftan merkezimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam edecek diğer taraftan buranın BM gençlik merkezi olması için gerekli çalışmaları birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler, Genel
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