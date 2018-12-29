Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus Mevkidaşlarıyla Suriye'deki...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:12 Kaynak: AA
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