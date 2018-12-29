Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus Mevkidaşlarıyla Suriye'deki...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus Mevkidaşlarıyla Suriye'deki...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus Mevkidaşlarıyla Suriye'deki..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar'ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele alacakları toplantı Moskova'da başladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Suriye, Hulusi Akar, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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