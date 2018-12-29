Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Rus Mevkidaşları ile Görüşüyor- Rusya'daki...
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşları ile görüşüyor Rusya'daki kritik görüşme başladıMOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşları ile heyetler arası toplantıya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:42 Kaynak: İHA
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