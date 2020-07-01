Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Ersoy Almanya'ya gidiyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2 Temmuz 2020 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Heyette Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkililer de yer alacaktır.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde; KOVİD-19 kriziyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerimiz, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

(İHA)