Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile biraraya geldi.

Heyetlerarası gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Sağlık Bakanı Magaly Gutierrez,

Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Juan Carlos Loyo, Turizm bakanı Ali Padron ve Eğitim Bakanı Yelitze Santaella da katıldı.