Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi

29.04.2022 23:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile biraraya geldi.

Heyetlerarası gerçekleştirilen toplantıya Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Sağlık Bakanı Magaly Gutierrez,

Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Juan Carlos Loyo, Turizm bakanı Ali Padron ve Eğitim Bakanı Yelitze Santaella da katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile biraraya geldi

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Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkçılık, Venezuela, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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