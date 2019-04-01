Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı Mevkidaşı Arreaza ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı Mevkidaşı Arreaza ile Görüştü

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza'yı karşılaması -El sıkışma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza'yı karşılaması
-El sıkışma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:06 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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