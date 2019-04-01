Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı Mevkidaşı Arreaza ile Görüştü
1 saat önce
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza'yı karşılaması -El sıkışma ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:06 Kaynak: AA
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