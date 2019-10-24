Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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