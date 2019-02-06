Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Washington'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Washington'a geldi.

ABD'nin başkenti Washington'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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