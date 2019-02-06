Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Washington'a geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Washington'a geldi.
ABD'nin başkenti Washington'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
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