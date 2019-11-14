Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ikili temaslarda bulundu
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ikili temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ikili temaslarda bulundu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon toplantıları kapsamında üye ülkelerin bakanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Washington'da ikili temaslarda bulundu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon toplantıları kapsamında üye ülkelerin bakanlarıyla bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen açılış toplantılarının ardından bakanlar ikili görüşmelere başladı.

Bu kapsamda Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Muhammed et-Tahir Seyyale, Danimarkalı mevkidaşı Jeppe Kofod, Yeni Zelandalı mevkidaşı Winston Peters, İsveçli mevkidaşı Ann Linde ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu daha sonra Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayaküstü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Türkiye ve bu ülkelerle olan ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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