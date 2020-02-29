Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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