Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları DOHA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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