Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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