Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır"
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yakalanan) DEAŞ'lıların salınması mümkün değil. Çünkü saldığın zaman önce bize saldırır"
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