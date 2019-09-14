Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yalova'da
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yalova'da

3 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yalova'da, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, burada partililerin selfie teklifini geri çevirmedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile parti yöneticilerinin karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, parti anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Yalova Rizom Tatil Köyü'nde düzenlenen AK Parti Alanya Teşkilatı Eğitim Semineri'ne katıldı. Tüm ziyaretleri basına kapalı gerçekleşen Bakan Çavuşoğlu'nun, seminerin ardından karayolu ile Ankara'ya gideceği öğrenildi.

- Yalova

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Yalova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Tüm eylem seçeneklerini değerlendiriyoruz
Zıpkınla öldürülen Vatoz balığı kıyıya vurdu MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı Ak parti'li canikli: 8 yılda yapılmayan zammı imamoğlu 1 günde yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yalova'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]