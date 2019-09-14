Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yalova'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, burada partililerin selfie teklifini geri çevirmedi. AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile parti yöneticilerinin karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, parti anı defterini imzaladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Yalova Rizom Tatil Köyü'nde düzenlenen AK Parti Alanya Teşkilatı Eğitim Semineri'ne katıldı. Tüm ziyaretleri basına kapalı gerçekleşen Bakan Çavuşoğlu'nun, seminerin ardından karayolu ile Ankara'ya gideceği öğrenildi.

- Yalova