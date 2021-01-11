Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında yarın Pakistan'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında yarın Pakistan'a gidecek. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın 2 günlük resmi bir ziyaret için Pakistan'a geleceği aktarıldı. Bakanlık, Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile ikili görüşmelerde bulunacağını ifade ederken, Çavuşoğlu'nun ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Han ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşeceğini de açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeler sırasında ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağını belirtti. Bakanlık, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ikili ilişkilerin daha da derinleşmesine ve birçok alanda işbirliğinin ilerletilmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki düzenli üst düzey görüşmeler kapsamında son 2,5 yılda üçüncü kez Pakistan'ı ziyaret edecek. Pakistan- Türkiye ile ikili ilişkiler, en üst düzey karar alma forumu olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC) altında kurumsallaştırıldı ve ortaklığı daha da güçlendirmek için stratejik yön verildi.

(Abid Mazhar/İHA)