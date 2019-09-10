Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:28 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti."
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