Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden...

39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti."

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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