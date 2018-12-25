Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen Krizi İçin İit Temas Grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da Toplantı...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:05 Kaynak: AA
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