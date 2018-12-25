Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen Krizi İçin İit Temas Grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da Toplantı...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen Krizi İçin İit Temas Grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da Toplantı...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen Krizi İçin İit Temas Grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da Toplantı..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:05 Kaynak: AA

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