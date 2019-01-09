Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yemen Sorununun Çözülmesi Bu Sene Önceliklerimizden Olacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yemen Sorununun Çözülmesi Bu Sene Önceliklerimizden Olacak"

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, Güncel
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