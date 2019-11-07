Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı

8 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Aurescu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede Rumen mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya düşüşle başladı! İşte son durum
Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:58:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]