Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yeni Rumen mevkidaşı Aurescu'yu kutladı
8 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Aurescu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede Rumen mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.
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