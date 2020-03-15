Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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