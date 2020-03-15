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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor"
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