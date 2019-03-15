Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camideki Katliamı Kınadı
36 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:53 Kaynak: AA
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