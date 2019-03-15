Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelandalı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelandalı Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelandalı Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin katledildiği terör saldırısının ardından bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Peters'a taziyelerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Yeni Zelanda, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:50:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelandalı Mevkidaşıyla Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]