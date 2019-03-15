Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelandalı Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin katledildiği terör saldırısının ardından bu ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, görüşmede, mevkidaşı Peters'a taziyelerini iletti ve dayanışma mesajı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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