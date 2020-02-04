Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yeniden asya girişimi toplantısı'nda konuştu-1 - Son Dakika

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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, yeniden asya girişimi toplantısı'nda konuştu-1
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuştu-1
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