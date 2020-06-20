Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yeniden Keşfet" etkinliği basın toplantısında konuştu (2) Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kaç AB ülkesi koronavirüsle savaş konusunda Türkiye'den daha başarılı? Rakamları karşılaştıracak olursanız Türkiye'nin birçok AB ülkesinden çok daha iyi iş çıkardığını görebilirsiniz. Sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde bu böyle." dedi.

Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği kapsamında Antalya'da basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 salgınında ülkelerin farklı alanlarda ne kadar zayıf ve güçlü olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Çavuşoğlu, salgının iş birliğinin ve dayanışmanın önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Çavuşoğlu, salgın sürecinde diplomasiyi aktif bir şekilde sürdürdüklerini ve birçok ülkeye mücadelelerinde katkı sunduklarını kaydetti.

Bugünlerin ardından güzel günlerin geleceğine inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu zorlu zamanlarda Türkiye ittifakları ve ortaklaşa çalıştığı ülkelerle iş birliğine devam etti. 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladık. Bu sırada dışişlerinde diplomasiyi de ihmal etmedik. Koruyucu kişisel ekipmanları tüm diplomatik misyonlara sunduk, ülkemizdeki temsilcilere de bu imkanı sağladık." diye konuştu.

"Türkiye, güçlü yanları sayesinde pek çok ülkeden önce normalleşmeye başladı"

Türkiye'nin güçlü sağlık alt yapısı ve medikal endüstrisi sayesinde yardımlarını sunduğunu ve Kovid-19 ile mücadele ederken, bir yandan da ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını belirten Çavuşoğlu, bu süreçte üçüncü dünya ülkeleriyle iş birliğine devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'ye 80'den fazla ülkeden gelen kişiler, sığınmacılar bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara da yardımcı olduk. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkemize gelmelerine katkıda bulunduk. Günlük verilerimizi paylaştık. Türkiye, güçlü yanları sayesinde pek çok ülkeden önce normalleşmeye başladı. Yeni normale başlarken turizm anahtar derecede önemli alanlarımızdan birisi. BM turizm kuruluşları global kılavuzlarına uygun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekli. Bunun için önlemler aldık. Haftalardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenli sağlıklı hijyenik şartlar altında konuklarımıza turizm uygulamalarımızı sunmaya çalışıyoruz. Turist gönderen tüm ülkelerle irtibatımızı sürdürdük. Bu önlemleri bütün ülkelere anlattık. Sağlık sistemimizi uygun bir şekilde açıkladık."

"Hem test kapasitemiz hem de sağlık altyapımız iyi"

Çekyalı bir gazetecinin "Ülkemiz de Türkiye'yi riskli ülkeler arasında görüyor. Bununla ilgili bir değişme ya da gelişme oldu mu?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Dün Macaristan, Slovakya, Çekya ve Polonyalı bakanlar ile video konferans gerçekleştirdik. Yapıcı bir görüşme oldu. Ancak AB Komisyonu'nun da kararı önemli. 'Bu kararı değiştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını' söylediler. Türkiye'den birçok turist bu 4 ülkeyi ziyaret ediyor. Bu ülkelerden de Türkiye'ye gelmek için sabırsızlananlar var. Birlikte çalışmaya devam kararı aldık."

Farklı ülkelerin turistlerle ilgili farklı Kovid-19 test prosedürleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen bütün turistlerin, güvenli ve hijyenik koşullar altında tatillerini geçirerek ülkelerine güvenli dönmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Kovid-19'un bir küresel salgın olduğunu değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"En kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bir pozitif vaka olursa ne olacak? Turistler bir teste tabi olması gerekiyorsa ülkemizden ayrılmadan önce bunu yapmak için hazırız. Hastaları Türkiye'de tedavi etmek için de hazırız. Hem test kapasitemiz hem de sağlık altyapımız iyi. Birçok ülkeye göre oldukça iyi. Türkiye'de günlük yapılan test kapasitesi bir çok ülkenin üzerinde. Bir turist Türkiye'den ayrılmadan önce test yaptırmak isterse buna yeterli kapasitemiz var."

Çavuşoğlu, birkaç Avrupa ülkesi dışındaki ülkelerin Türkiye'yi güvenli kabul edip çoktan uçuşlara ve seyahatlere başladığını anlattı.

Türkçe konuşan ülkelerle de bu süreçte koordinasyon içerisinde olduklarına aktaran Çavuşoğlu, "Salgın sürecinde iş birliği ve tam beraberlik çerçevesinde ülkemizden Türk dili konuşan ülkelere çeşitli tıbbi yardımlar yapıldı. Kovid-19 sonrası dönemde de turizm dahil olmak üzere bu yardımlar ve iş birliğimiz devam edecek." dedi.

"Kaç AB ülkesi koronavirüsle savaş konusunda Türkiye'den daha başarılı?"

Bakan Çavuşoğlu, yabancı bir gazetecinin, "Bazı ülkelerin yayınladığı seyahat bildirilerinin canınızı sıktığını söylediniz. Türkiye'ye yönelik politik karar olduğunu kastettiniz. Bununla neyi kast ediyorsunuz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Almanya ile ilişkiler sadece turizmle alakalı değil ama turizm bu ilişkilerin önemli bir ayağı. Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız ülkeye geri dönüş yapmak istiyorlar. Geçenlerde Sayın Merkel ile Sayın Erdoğan bir araya gelerek bu konuyu konuştular. Birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Nedir bunlar? Ülkelerin sağlık kapasitesine bağlı olarak ülkelerin turistlere yönelik sunduğu güvenlik, sağlık gibi imkanlar. Bu kriterleri kim belirleyecek? Tabi ki uzmanlar belirleyecek. Turizm sektöründeki ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Nedir bu kriterler? Öncelikle AB üyeleri arasında uçuşlar başladı. Kaç AB ülkesi koronavirüsle savaş konusunda Türkiye'den daha başarılı? Rakamları karşılaştıracak olursanız Türkiye'nin birçok AB ülkesinden çok daha iyi iş çıkardığını görebilirsiniz. Sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde bu böyle. Türkiye ve Almanya dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerinden birisi. Benim kastettiğim bu. Almanya ile diyalog iş birliğini devam ettirmek durumundayız. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu konuyla ilgili bir mektup hazırladı. Türkiye'ye gelmeyi planlayan turistlere yönelik alınan bütün önlemleri burada detaylı olarak anlattı. Almanya'daki meslektaşlarımla görüştüm. Heiko Maas ve Lavrov dahil olmak üzere. 'Türkiye'ye uzmanlardan bir delegasyon gönderin, kendi gözleriyle ne gibi önlemler aldığımızı görsünler. Buradaki şartları görsünler. Sağlık kapasitemizi görsünler.' dedim. Biz de onların sorularını cevaplayalım. Biz bu konuda açık, net ve şeffaf davranıyoruz. Tabii ki bir hayal kırıklığımız oldu. Fakat bunun ikili ilişkilerimizi etkileyeceğini zannetmiyorum. Mesela Libya ve bölgesel ilişkiler de söz konusu."

(Sürecek)